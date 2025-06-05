Зачем были нужны эти переговоры

ВС Вадим Скоробогатов Для кого-то может и переговоры...А для укропов ПОКАЗУХА И ВЫПЕНДРЁЖЬ.

Игорь Кузнецов Переговоры (прямые) были нужны для "миротворца" Трампа как возможность показать - "я сделал всё что мог"! Для нас - нельзя было отказываться, даже при условии что "передышку" просят те, кто проигрывает. Добить всегда сумеем. А здесь и сами укропитеки (с подачи МИ-6) устроили теракты с гибелью гражнанских при обрушении ж/д мостов. Они то сами поняли что стали террористами как в своё время после самого разрушительного акта, приписываемым «Аль-Каиде», в США 11 сентября 2001 года?