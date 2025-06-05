Самый жир, конечно, потечет, когда с той стороны начнется недержание насчет содержания доведенного до них сегодня подробного меморандума о наших требованиях по урегулированию.
Зачем были нужны эти переговоры
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ВС
Вадим Скоробогатов
Для кого-то может и переговоры...А для укропов ПОКАЗУХА И ВЫПЕНДРЁЖЬ.
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5 час.
Игорь Кузнецов
Переговоры (прямые) были нужны для "миротворца" Трампа как возможность показать - "я сделал всё что мог"! Для нас - нельзя было отказываться, даже при условии что "передышку" просят те, кто проигрывает. Добить всегда сумеем. А здесь и сами укропитеки (с подачи МИ-6) устроили теракты с гибелью гражнанских при обрушении ж/д мостов. Они то сами поняли что стали террористами как в своё время после самого разрушительного акта, приписываемым «Аль-Каиде», в США 11 сентября 2001 года?
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3 час.
Алексей Горшков
А мне кажется, что ИМЕННО НА МЕДИЙНОМ фронте "перемогу" (победу) ЧУТЬ ЛИ НЕ ВПЕРВЫЕ одержали КАК РАЗ МЫ !!! Показали, что НАША сторона действительно мира хочет - в отличие от "скакуасов" и поддерживающих их дебилов! Последние уже так ИЗОВРАЛИСЬ, что это стало ВСЕМ ОЧЕВИДНО !!! А "майданутая" сторона ТАКИЕ абсурдные требования выдвигает - что СМЕШНО НЕ ТОЛЬКО НАМ !!!
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58 мин.
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