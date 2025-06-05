Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    Шариков!??.... ты это как?!... от профессора Преображенского то сбежал???... в жратве отказали??.Почему советские ...
  • Вадим Кузнецов
    Бред собачий. По договору СНВ-3, который мы типа приостановили, но при этом его условия соблюдаем, Наши Западные Парт...Военная цензура и...
  • Vladimir Lioubimcev
    Украинцы уже стали БАНДЭРОВЦАМИ!! Все!... НЕТ больше украинцев.... А вместо Украины может остаться небольшая Бандэрля...Затулин: "Прекрат...

Зачем были нужны эти переговоры

Зачем были нужны эти переговоры

Самый жир, конечно, потечет, когда с той стороны начнется недержание насчет содержания доведенного до них сегодня подробного меморандума о наших требованиях по урегулированию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Для кого-то может и переговоры...А для укропов ПОКАЗУХА И ВЫПЕНДРЁЖЬ.
Ответить
5 час.
Игорь Кузнецов
Переговоры (прямые) были нужны для &quot;миротворца&quot; Трампа как возможность показать - &quot;я сделал всё что мог&quot;! Для нас - нельзя было отказываться, даже при условии что &quot;передышку&quot; просят те, кто проигрывает. Добить всегда сумеем. А здесь и сами укропитеки (с подачи МИ-6) устроили теракты с гибелью гражнанских при обрушении ж/д мостов. Они то сами поняли что стали террористами как в своё время после самого разрушительного акта, приписываемым «Аль-Каиде», в США 11 сентября 2001 года?
Ответить
3 час.
Алексей Горшков
А мне кажется, что ИМЕННО НА МЕДИЙНОМ фронте &quot;перемогу&quot; (победу) ЧУТЬ ЛИ НЕ ВПЕРВЫЕ одержали КАК РАЗ МЫ !!! Показали, что НАША сторона действительно мира хочет - в отличие от &quot;скакуасов&quot; и поддерживающих их дебилов! Последние уже так ИЗОВРАЛИСЬ, что это стало ВСЕМ ОЧЕВИДНО !!! А &quot;майданутая&quot; сторона ТАКИЕ абсурдные требования выдвигает - что СМЕШНО НЕ ТОЛЬКО НАМ !!!
Ответить
58 мин.
наверх