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Царьград

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Супруги из Архангельска отметили оловянную свадьбу лайком в соцсети

Супруги из Архангельска отметили оловянную свадьбу лайком в соцсети

Супруги Денис и Элеонора Сунгуровы познакомились в августе 2015 года после того, как она поставила лайк под общей фотографией его компании в социальной сети, а спустя десять лет отметили оловянную свадьбу в архангельском отделе ЗАГС.

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