Седьмая неделя роста фондовых рынков США

Пятничное закрытие индексов США добавило седьмую неделю к непрерывному росту американских бирж. Промышленный индекс Dow Jones и технологический Nasdaq завершили пятничную сессию обновлением годовых максимумов, прибавив за день 0,15% и 0,35%.
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