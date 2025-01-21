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Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадала супружеская пара

Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадала супружеская пара

На автодороге Ясные Зори — Черемошное дрон атаковал машину с супружеской парой. Мужчина в тяжелом состоянии, у обоих осколочные ранения.

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