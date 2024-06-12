В Германии заявили, что Зеленский ждет еще больше помощи от Шольца

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает большей помощи от канцлера Германии Олафа Шольца и ФРГ. Об этом в социальной сети Х заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии