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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета о возможности создать команду-династию: «У «Арсенала» есть четкая идентичность, амбиции и понимание того, куда мы хотим двигаться. Каждый чувствует себя частью чего-то важного»

Главный тренер « Арсенала »  Микель Артета ответил на вопрос о возможности создать команду-династию.

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