На двух улицах отключили холодную воду в Рязани 22 марта

До 15:30 ресурса не будет по следующим адресам: улица Старореченская , дома №№1, 1 корпус 3, 1а, 1б, 1г, 1е, 1ж, а также с №2 по №16, №№17, 17а, 19, 19а, 54, с №18по №36 (чётные), №№37, 38, 40, 42, 44, 46 и 48, 50, 52 (частный сектор); улица Лесопарковая, дома №№44, 44 корпус 1, 46, 61, 32а.