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Царьград

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У осужденной за хищения у Минобороны нашли миллиард: К какому наказанию её приговорили

У осужденной за хищения у Минобороны нашли миллиард: К какому наказанию её приговорили

Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему топ-менеджеру АО «Грязинский пищевой комбинат» Эльвире Смирновой по делу о поставках некачественных сухих пайков в Вооружённые силы России.

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