В понедельник на двух улицах в центре столицы дорожное движение будет частично приостановлено

В понедельник будет частично приостановлено транспортное дорожное движение на улице Армянской, в периметре бульвара Стефана Великого и Святого - улицы Александру чел Бун, а также на улице Митрополита Варлаама, на участке ул.
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