🚒 Спасатели потушили горящий зерновоз под Севастополем Пожар ликвидирован в 17:00. Его причины и обстоятельства устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.
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🚒 Спасатели потушили горящий зерновоз под Севастополем Пожар ликвидирован в 17:00. Его причины и обстоятельства устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.