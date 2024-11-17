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"Смотрели немигающими взглядами": Турист рассказал о странной реакции дагестанцев на жену

"Смотрели немигающими взглядами": Турист рассказал о странной реакции дагестанцев на жену

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Турист рассказал о странной реакции жителей небольшого села в Дагестане на его жену: "Смотрели немигающими взглядами".

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Байденюк, мужикам тоже очень полезно молчать, если Бог ума не дал. Чтобы не позориться прилюдно.
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7 час.
АК
Алекс Кузь
Преступления против личности нужно судить око за око.
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4 час.
Вера смелых
Народная мудрость : &quot; В чужой монастырь  со своим уставом не ходят! &quot;                                           Туристы поехали в глубинку , к сожалению, не узнав обычаи тех мест. Вот такие промашки и приводят к непоняткам, а то и конфликтам.                                     Пришёл в чужой дом, хоть в селе, хоть в городе - ты обязан быть уважительным к хозяевам.                                           В данном случае те, кто априори отнёсся к жителям аула этак через губу, называя их дикарями, хотя те совсем не показали себя таковыми, показали свою неприятную суть. И турист все правильно понял , и жители МОЛЧАНИЕМ дали понять,  что  нормы общения другие.                               Мы возмущаемся, когда обычаи нашего пространства нарушают мигранты. Таких не научили уважать русских.  И как им проникнуться уважением, если за взятку РУССКИЕ продают гражданство своей страны?!.. За взятку дают им лицензии, справки о сдаче экзаменов, дают рабочие места, регистрируют сотнями в одном доме, квартире ! Русские депутаты за деньги от диаспор лоббируют их требования, русские полицейские не заводят дела, а то и прямо крышуют эти НОПГ.                         Вот на этих продажных и должно обращать большую часть гнева. Эти продажные предают и тех изнасилованных детей, и тех, кого травят и морально ломают дети мигрантов. ИХ действия дают повод к неуважение русских в их стране. Больно и горько сознавать это... Но относительно любых путешествий -  знай обычаи, и входя в чужой дом, неси туда уважение и чистые намерения.
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4 час.

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