"Смотрели немигающими взглядами": Турист рассказал о странной реакции дагестанцев на жену

Вера смелых

Народная мудрость : " В чужой монастырь со своим уставом не ходят! " Туристы поехали в глубинку , к сожалению, не узнав обычаи тех мест. Вот такие промашки и приводят к непоняткам, а то и конфликтам. Пришёл в чужой дом, хоть в селе, хоть в городе - ты обязан быть уважительным к хозяевам. В данном случае те, кто априори отнёсся к жителям аула этак через губу, называя их дикарями, хотя те совсем не показали себя таковыми, показали свою неприятную суть. И турист все правильно понял , и жители МОЛЧАНИЕМ дали понять, что нормы общения другие. Мы возмущаемся, когда обычаи нашего пространства нарушают мигранты. Таких не научили уважать русских. И как им проникнуться уважением, если за взятку РУССКИЕ продают гражданство своей страны?!.. За взятку дают им лицензии, справки о сдаче экзаменов, дают рабочие места, регистрируют сотнями в одном доме, квартире ! Русские депутаты за деньги от диаспор лоббируют их требования, русские полицейские не заводят дела, а то и прямо крышуют эти НОПГ. Вот на этих продажных и должно обращать большую часть гнева. Эти продажные предают и тех изнасилованных детей, и тех, кого травят и морально ломают дети мигрантов. ИХ действия дают повод к неуважение русских в их стране. Больно и горько сознавать это... Но относительно любых путешествий - знай обычаи, и входя в чужой дом, неси туда уважение и чистые намерения.