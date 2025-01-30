Минпросвещения выступило с инициативой создания условий для романтических отношений среди школьников.

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ, Наталья Агре, заявила о необходимости создания условий для развития романтических отношений среди детей.
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