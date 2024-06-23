«Напомнило мне наш бразильский карнавал»: как Сабантуй в Казани объединил почти весь мир

Кремль из чак-чака, китайцы в татарском танце, история батыра Азамата и свадьба прямо на площадке: чем еще удивлял Сабантуй в казанском поселке Мирный горожан, участников Игр БРИКС, Раиса Татарстана, федеральных и иностранных гостей - в репортаже «Татар-информа».