Ученые выявили зависимость повседневной активности от занятий спортом

Ученые Копенгагенского университета выявили зависимость повседневной активности от занятий спортом. Исследователь Джули Марвел Мансфельдт рассказала, что люди, активно занимающиеся спортом, чаще пренебрегают повседневной активностью — например, подъемом по лестнице или выгулом собаки.
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