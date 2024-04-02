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Дежурное предупреждение Казахстана пугает режим

Дежурное предупреждение Казахстана пугает режим

В Астане знают о замысле России? Будут бомбить. С такими воплями и вопросами одновременно жители столицы соседней страны заметались в ночи 28 марта по городу.

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