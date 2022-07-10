Вечерняя Москва

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Эксперт заявила, что сегодня коронавирус практически неотличим от других ОРВИ

Эксперт заявила, что сегодня коронавирус практически неотличим от других ОРВИ

На данный момент коронавирус по симптомам и течению болезни практически не отличим от других ОРВИ. Об этом заявила в воскресенье, 10 июля, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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