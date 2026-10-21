Антироссийские ограничения могут обернуться последствиями, которые повлияют на весь мир. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с индийским телеканалом CNBC TV18 .
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