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3 очка Овечкина и гол Барабанова — смотрите видеообзор матча «Сан-Хосе» — «Вашингтон»

«Вашингтон» разгромил на выезде «Сан-Хосе» в очередном матче регулярного сезона НХЛ. Александр Овечкин забросил свои 814-ю и 815-ю шайбы в лиге, оформив дубль в третьем периоде.

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