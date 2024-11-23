В начале декабря выйдет игра про охотников за сокровищами Dungeon Done В декабре с...

В начале декабря выйдет игра про охотников за сокровищами Dungeon DoneВ декабре состоится релиз кооперативного экшна на выживание Dungeon Done от студии Groovy MOAI, который выйдет в раннем доступе на PC в Steam 6 декабря в 03:00 по МСК.
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