Минздрав Газы: система здравоохранения в секторе находится на грани коллапса

Представитель Министерства здравоохранения Газы Ашраф Кудра заявил, что система здравоохранения в секторе находится на грани коллапса и не справляется с числом пострадавших от израильских ударов по анклаву.
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