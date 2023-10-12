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Минздрав Газы: система здравоохранения в секторе находится на грани коллапса

Минздрав Газы: система здравоохранения в секторе находится на грани коллапса

Представитель Министерства здравоохранения Газы Ашраф Кудра заявил, что система здравоохранения в секторе находится на грани коллапса и не справляется с числом пострадавших от израильских ударов по анклаву.

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