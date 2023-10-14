Минюст внёс в реестр иноагентов бывшего замдиректора крымского телеканала ATR

Вообще-то таких судить надо,или выдворять из России.Пусть валит туда,кому помогает.Зачем жить с теми,кого ненавидишь? Вали к каклам ,там и помогай за гривны ....

СГ

Светлана Грушкина

Тяжело жить среди предателей, а ещё не тяжелее когда власти смотрят на предателей сквозь пальцы. Нет наказания для предателей. Если выдворять из России нельзя , так выдайте иноагентам паспорт другого цвета. Чтобы не было неблагонадёжных надо анулировать двойное гражданство. Уехал из России, сдай паспорт.