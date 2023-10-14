В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И. М.
Минюст внёс в реестр иноагентов бывшего замдиректора крымского телеканала ATR
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИД
Ирина Дунаева
Вообще-то таких судить надо,или выдворять из России.Пусть валит туда,кому помогает.Зачем жить с теми,кого ненавидишь? Вали к каклам ,там и помогай за гривны ....
Ответить
3 н.
СГ
Светлана Грушкина
Тяжело жить среди предателей, а ещё не тяжелее когда власти смотрят на предателей сквозь пальцы. Нет наказания для предателей. Если выдворять из России нельзя , так выдайте иноагентам паспорт другого цвета. Чтобы не было неблагонадёжных надо анулировать двойное гражданство. Уехал из России, сдай паспорт.
Ответить
3 н.
Свежие комментарии