Минюст внёс в реестр иноагентов бывшего замдиректора крымского телеканала ATR

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Комментарии
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ИД
Ирина Дунаева
Вообще-то таких судить надо,или выдворять из России.Пусть валит туда,кому помогает.Зачем жить с теми,кого ненавидишь? Вали к каклам ,там и помогай за гривны ....
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3 н.
СГ
Светлана Грушкина
Тяжело жить среди предателей, а ещё не тяжелее когда власти смотрят на предателей сквозь пальцы. Нет наказания для предателей. Если выдворять из России нельзя , так выдайте иноагентам паспорт другого цвета. Чтобы не было неблагонадёжных надо анулировать двойное гражданство. Уехал из России, сдай паспорт.
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3 н.

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