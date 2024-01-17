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Как «Мой бизнес» «прокачивал» самозанятых и предпринимателей на масштабных мероприятиях в 2023 году

Как «Мой бизнес» «прокачивал» самозанятых и предпринимателей на масштабных мероприятиях в 2023 году

Центр «Мой бизнес» Приморского края за 2023 год провел большую работу. Одно из подразделений центра «Мой бизнес» Приморского края - Центр поддержки предпринимательства традиционно делал акцент на организации и проведении мероприятий как для самозанятых и предпринимателей, так и для физических лиц в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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