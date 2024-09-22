Провокатор попытался сорвать богослужение предстоятеля УПЦ Онуфрия в Киеве

Мужчина попытался проникнуть в один из храмов Киево-Печерской лавры, чтобы сорвать богослужение предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
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