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Провокатор попытался сорвать богослужение предстоятеля УПЦ Онуфрия в Киеве

Провокатор попытался сорвать богослужение предстоятеля УПЦ Онуфрия в Киеве

Мужчина попытался проникнуть в один из храмов Киево-Печерской лавры, чтобы сорвать богослужение предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

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