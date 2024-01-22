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Супертурнир в Вейк-ан-Зее. 9-й тур. Непомнящий сыграет с Вэй И, Дин Лижэнь встретится с Гири и другие партии

Tata Steel Chess Вейк-ан-Зее, Нидерланды 9-й тур Начало – 16:15 по московскому времени (23 января) Александр Донченко (Германия) – Алиреза Фируджа (Франция) Дин Лижэнь (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды) Доммараджу Гукеш (Индия) – Сантош Видит (Индия) Пархам Магсудлу (Иран) – Макс Вармердам (Нидерланды)  Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Йорден ван Форест (Нидерланды) Ян Непомнящий (Россия) – Вэй И (Китай)  Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Цзюй Вэньцзюнь (Китай) Турнирное положение: Гири, Гукеш, Фируджа – по 5, Непомнящий, Прагнанандха, Абдусатторов, Видит – по 4,5, Вармердам, Вэй И – по 4, Цзюй Вэньцзюнь, Дин Лижэнь – по 3,5, ван Форест – 3, Магсудлу, Донченко – по 2,5.

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