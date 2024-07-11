Ремонт Нагаевского путепровода в Уфе: с 11 по 17 июля изменится движение транспорта

В Уфе начались ремонтные работы на Нагаевском путепроводе. С 11 по 14 июля на одном из въездов и выездов будет заменен бордюрный камень, после чего с 15 по 17 июля на двух полосах движения из четырех на подходах к путепроводу будет залита новая асфальтовая дорога.