Ремонт Нагаевского путепровода в Уфе: с 11 по 17 июля изменится движение транспорта

В Уфе начались ремонтные работы на Нагаевском путепроводе. С 11 по 14 июля на одном из въездов и выездов будет заменен бордюрный камень, после чего с 15 по 17 июля на двух полосах движения из четырех на подходах к путепроводу будет залита новая асфальтовая дорога.
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