Mash: Ирина Муравьева госпитализирована с болями в кишечнике

Актриса Ирина Муравьева попала в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По данным канала, 75-летняя звезда фильма «Москва слезам не верит» обратилась к врачам с жалобами на резкие боли в кишечнике.
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