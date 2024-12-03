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Культуромания

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Mash: Ирина Муравьева госпитализирована с болями в кишечнике

Mash: Ирина Муравьева госпитализирована с болями в кишечнике

Актриса Ирина Муравьева попала в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По данным канала, 75-летняя звезда фильма «Москва слезам не верит» обратилась к врачам с жалобами на резкие боли в кишечнике.

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