❗️В Крыму полностью отменили роуминг на мобильную связь Такие меры приняли для развития внутреннего туризма на полуострове, сообщил глава ФАС России Максим Шаскольский.
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❗️В Крыму полностью отменили роуминг на мобильную связь Такие меры приняли для развития внутреннего туризма на полуострове, сообщил глава ФАС России Максим Шаскольский.