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Американцы впервые увидели снегоуборочную машину из России и были поражены

Американцы впервые увидели снегоуборочную машину из России и были поражены

На Reddit набрало популярность видео с работой снегоуборочной машины, обычное на первый взгляд. Значительную часть комментариев к нему оставили американцы, многие из которых никогда такой техники не видели.

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Комментарии
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Karmadon
&quot;... в сельской местности люди просто чистят снег сами&quot;. Дикари. В России снегоуборочная машина есть в каждой деревеньке.
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17 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Да это похоже хозлов измы. Американцев поддеть за живое.
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16 час.
HotRS
У нас нет. Правда, у нас и не деревеньки, а станицы. Камаз или обычный трактор с передним отвалом, а если надо очень чисто, то после Камаза трактор с коммунальной щеткой. Но до щетки дело обычно не  доходит.
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10 час.

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