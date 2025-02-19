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Зеленский - некомпетентный президент

Зеленский - некомпетентный президент

Трамп не стал тянуть и начал публичную порку Зеленского. Теплая ванна для кокаинового фюрера закончилась.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Наркоман-убийца, пришедший к власти, а сейчас ее захвативший.
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22 час.
Регина Толстоброва
А что же они так помогали ему, технику какую только не давали. и все слышали: надо помочь Украине . убивать значит русских.Быстро  повернулись как  флюгер от ветра. Земля нужна Трампу. Расплата за помощь.
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18 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
думали что уничтожат Россию быстро !а страна сплотилась как и во все века было  ! стала  наоборот справилась со всеми невзгодами !стала  мощней  сильней!
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14 час.
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