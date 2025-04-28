В Польше решили арестовать российских криминалистов по делу о катастрофе под Смоленском

Национальная прокуратура Польши планирует объявить в розыск российских судмедэкспертов по делу о крушении самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 под Смоленском, сообщил агентству РАР председатель следственной группы № 1 Кшиштоф Шварц.
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