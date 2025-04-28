Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • Александр Николаев
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В Польше решили арестовать российских криминалистов по делу о катастрофе под Смоленском

В Польше решили арестовать российских криминалистов по делу о катастрофе под Смоленском

Национальная прокуратура Польши планирует объявить в розыск российских судмедэкспертов по делу о крушении самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 под Смоленском, сообщил агентству РАР председатель следственной группы № 1 Кшиштоф Шварц.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Феерические долбо@бы !
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18 час.
Александр Николаев
Ну есть ведь у них нормальные люди  почему у власти, находятся не совсем здоровые.
Ответить
7 час.
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