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Лунев о самом дорогом блюде в жизни: «Золотой стейк в ресторане «Нусрет». Заказал, не зная перевода, потом посмотрел счет и схватился за голову»

Андрей Лунев рассказал о самом дорогом блюде в своей жизни. – Самое дорогое блюдо, которое ты заказывал в ресторане? – Однажды, не зная перевода, заказал в мясном ресторане «Нусрет» золотой стейк.

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