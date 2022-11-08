Лунев о самом дорогом блюде в жизни: «Золотой стейк в ресторане «Нусрет». Заказал, не зная перевода, потом посмотрел счет и схватился за голову»

Андрей Лунев рассказал о самом дорогом блюде в своей жизни. – Самое дорогое блюдо, которое ты заказывал в ресторане? – Однажды, не зная перевода, заказал в мясном ресторане «Нусрет» золотой стейк.
Популярные статьи
- Лукашенко посетил чемпионат по колке дров. Экс-глава ФХБ Басков ассистировал президенту
- Александр Тихонов: «Наше поколение – более патриотичное, и медалей было в 150 раз больше. А сегодня у нас Степанова с безголовыми заявлениями»
- Где смотреть Севилья – Реал Сосьедад, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 9 ноября
Свежие комментарии