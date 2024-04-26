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Доктор Мясников: при сердечно-легочной реанимации бортпроводники могут навредить

Доктор Мясников: при сердечно-легочной реанимации бортпроводники могут навредить

Обучение бортпроводников сердечно-легочной реанимации – это бессмысленная трата времени, так как применять подобные навыки сотрудники экипажей вряд ли будут, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

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