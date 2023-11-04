Танцы народов России! (ВИДЕО)

С Днем народного единства! Посмотрите на народные танцы из разных регионов России. Танцуй, Россия!Спасибо за видео: Катюша Лучик, Чӑваш ТВ, Банго-Банго, My Kalmykiya, Андрей Анисимов, AssaParty, Этнодом «САКЛЯ» .
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