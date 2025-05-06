В Ноябрьске полиция ищет трех не вернувшихся домой школьниц

В Ноябрьске школьницы Ангелина Скорпан, Фатима Мамедова и Роза Джабарова не вернулись домой. Сейчас правоохранительные органы разыскивают девочек, говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы города.
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