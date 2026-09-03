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Криптоиндустрия укрепила позиции на праймериз в США перед ноябрьскими выборами

Криптоиндустрия укрепила позиции на праймериз в США перед ноябрьскими выборами

Криптовалютная отрасль добилась заметных результатов на проходящих в США праймериз, усилив влияние на политический процесс.

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