Вице-мэр Новосибирска объяснил, почему ищет работу за 500 тысяч рублей

Чиновник решил подготовиться к приходу нового главы города Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов начал искать новую работу, поскольку есть вероятность, что через два месяца, с появлением нового главы города, он может лишиться своей должности, пишет NGS.
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