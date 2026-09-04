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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Факела» 0 побед в 9 матчах сезона. 4.70 – прервут серию с «Ростовом»

«Ростов» примет «Факел» в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ. Воронежский клуб ни разу не побеждал в этом сезоне – 7 поражений и 2 ничьи.

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