Захарова: между странами Прибалтики и РФ разорваны все межгосударственные связи

Из-за открыто враждебной линии Литвы, Латвии и Эстонии на данный момент разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи прибалтийских республик с Российской Федерацией.
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