На Ставрополье в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок

В Ставропольском крае четыре человека, в том числе малолетняя девочка, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Новоалександровском округе.
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