ИИ-функция Rewrite в «Блокноте» Windows 11 стала общедоступной

Компания Microsoft приступила к распространению обновления для простейшего текстового редактора «Блокнот» в Windows 11, которое принесёт поддержку функции редактирования текста Rewrite, построенной на базе искусственного интеллекта.
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