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Воронежские новости

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В Воронеже столкнулись Ford и Toyota, три человека пострадали

В Воронеже столкнулись Ford и Toyota, три человека пострадали

За рулём Ford находился 37-летний мужчина. Toyota управлял 51-летний водитель. В результате столкновения травмы получили оба автомобилиста, а также пассажир японской иномарки.

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