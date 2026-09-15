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Царьград

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Пассажирка полностью разделась в самолёте перед посадкой: И это было только начало

Пассажирка полностью разделась в самолёте перед посадкой: И это было только начало

Женщина шокировала попутчиков странным поведением на борту самолёта. Она полностью разделась, но на этом не остановилась.

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