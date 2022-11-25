В поддержку военнослужащих в Киселевске провели акцию “Все для победы!” Собрали посылки для бойцов. В этот раз, помимо вещей и продуктов питания, отправили и то, что пригодится зимой – от термосов до автономных генераторов.
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