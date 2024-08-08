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Из челябинской больницы экстренно эвакуировано 15 человек

Из челябинской больницы экстренно эвакуировано 15 человек

На место выехала бригада спасателей, в ведомстве рассказали подробности.Тревожное сообщение поступило из челябинской больницы, которая находится в Северо-западном районе города.

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