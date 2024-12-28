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Лукашенко помиловал 20 человек за экстремизм: Восемь из них - женщины

Лукашенко помиловал 20 человек за экстремизм: Восемь из них - женщины

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 20 лиц, осуждённых за экстремизм.

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