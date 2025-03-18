Агрессивная риторика Эммануэля Макрона становится всё более острой день ото дня. Французский президент на днях заявил, что ему неважно разрешение России на миротворческий контингент на территории Украины.
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