Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Без Штатов – никто и звать никак. Что не так с идеями Макрона о "вооружении Европы".

Без Штатов – никто и звать никак. Что не так с идеями Макрона о "вооружении Европы".

Агрессивная риторика Эммануэля Макрона становится всё более острой день ото дня. Французский президент на днях заявил, что ему неважно разрешение России на миротворческий контингент на территории Украины.

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АЛЕКСАНДР Крымский
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