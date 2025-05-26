BI: TikTok в США начал увольнять отвечающих за внутренний маркетплейс работников

TikTok Shop начал сокращать штат в США в рамках серии организационных и кадровых изменений. Сокращения затронут сотрудников, работающих в отделах и подразделениях по работе с ключевыми глобальными клиентами, которые взаимодействуют с крупными брендами.
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