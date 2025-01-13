Центробанк России: Заморозка вкладов подорвет финансовую стабильность страны

В Банке России считают, что идея заморозки счетов вкладчиков — «абсурдна». Это грубое нарушение прав граждан и бизнеса управлять собственными активами, кроме того, такой шаг «подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны».
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