Бронетранспортер Maxxpro на автошоу в Чикаго Україна отримає від США розвідувальні безпілотники та БТРи із протимінним захистом Пентагон офіційно підтвердив передачу Києву пакету у сфері безпеки вартістю 775 млн доларів Черговий пакет американської допомоги у сфері безпеки для України включає розвідувальні безпілотні апарати і – вперше за історію поставок – бронетранспортери із захистом від […] Сообщение Україна отримає від США розвідувальні безпілотники та БТРи із протимінним захистом появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.