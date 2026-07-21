Ударная неделя России: как изменилась тактика комбинированных атак по Украине

Российские вооруженные силы в период с 13 по 19 июля 2026 года продолжили наносить масштабные комбинированные удары по территории Украины, сохраняя высокую интенсивность применения беспилотников и высокоточного оружия.
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